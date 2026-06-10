A Roma il futuro dell'oncologia nell'Oncology Summit 2026

Cappellacci (Fi), 'dal Parlamento misure concrete su screening e innovazione'
'Risultati tra prevenzione e diritti dei pazienti - La legge sull’oblio oncologico cancella lo stigma e tutela i guariti'
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'Anche dove i programmi sono disponibili, la partecipazione resta inferiore a quanto auspicabile'
'I programmi di prevenzione salvano vite ma in Italia non funzionano ovunque allo stesso modo'