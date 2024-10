A Cammariere il 'Pitagora d'oro' di Crotone: "Una giornata da incorniciare"

Crotone celebra uno dei suoi figli più illustri: Sergio Cammariere. Il musicista, compositore e interprete crotonese ha infatti ricevuto il 'Pitagora d'Oro', la massima onorificenza cittadina. "Sono davvero onorato di ricevere questa riconoscimento che rappresenta una tappa significativa nel mio percorso di artista. Grazie di cuore per avere riconosciuto il mio impegno, i miei sforzi, la mia dedizione. Questo premio non solo riconosce il mio lavoro, ma afferma anche l’importanza dell’arte nella nostra comunità. Oggi è una giornata da incorniciare, un momento speciale e fonte di ispirazione per continuare a creare musica con ancora più passione”, ha dichiarato Cammariere nel ricevere il premio.

Il 'Pitagora d'Oro', massima onorificenza cittadina conferita dal Comune di Crotone, è destinato a organizzazioni, associazioni, enti o personalità che, attraverso opere concrete in ambito scientifico, culturale, comunicativo, artistico, industriale, lavorativo, sociale o filantropico, abbiano elevato il prestigio di Crotone in Italia e nel mondo. Istituito lo scorso anno, il premio è stato assegnato per la prima volta al maestro orafo Gerardo Sacco.

L'onorificenza è stata conferita a Sergio Cammariere "per essersi distinto per la sua creatività, il suo innato talento ed allo stesso tempo per il senso di appartenenza alla città, ricevendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale e portando la sua arte ed il nome di Crotone in tutto il mondo".