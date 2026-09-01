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A Mirabilandia i PanPers chiudono gli eventi estivi con uno spettacolo per tutte le età

PanPers - (Foto ufficio stampa)
PanPers - (Foto ufficio stampa)
01 settembre 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Saranno i PanPers, il celebre duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, a chiudere il calendario degli eventi estivi di Mirabilandia con una serata all'insegna delle risate. Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 21.30, il palco di Piazza della Fama ospiterà uno spettacolo pensato per divertire spettatori di tutte le età. Con il loro stile ironico, irriverente e sempre attuale, i PanPers sono diventati un duo comico tra i più amati dal pubblico italiano. Dai primi successi sul web alle partecipazioni televisive, fino ai tour nei teatri e agli spettacoli dal vivo, hanno conquistato milioni di spettatori grazie a sketch originali, parodie, improvvisazioni e una comicità capace di coinvolgere grandi e piccoli.

"Con questa serata vogliamo salutare con il sorriso un'estate ricca di emozioni, dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. I PanPers rappresentano una delle realtà più apprezzate della comicità italiana contemporanea e siamo felici di ospitarli per il gran finale della nostra programmazione estiva". L'iniziativa rappresenta l'ultimo appuntamento del ricco calendario di eventi che ha animato l'estate di Mirabilandia, confermando l’obiettivo di offrire ai propri ospiti un'esperienza sempre più completa, dove grandi attrazioni e intrattenimento dal vivo si incontrano in un'unica giornata di divertimento. Tariffa speciale con ingresso dalle ore 17.00 a 12,90 euro, evento incluso.

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Mirabilandia PanPers comicità italiana
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