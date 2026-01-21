A Roma arriva Supermagic Elementi

Sbarca a Roma la 22ma edizione di Supermagic Elementi, il più grande spettacolo di magia in Europa, che dal 22 gennaio all’8 febbraio porterà all’Auditorium della Conciliazione una rassegna ispirata ai quattro elementi – aria, acqua, fuoco e terra – evocati attraverso le discipline dell’arte magica con illusioni spettacolari e performance mozzafiato. Forte di 130 artisti di fama mondiale e oltre 280.000 spettatori nelle precedenti edizioni, Supermagic è stato riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques il "Migliore spettacolo di magia", ospitando nel suo palinsesto i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo.

Il cast della 22ma edizione vedrà partecipare 16 talenti della magia da sette nazioni, a iniziare dal canadese Darcy Oake, considerato uno degli illusionisti più innovativi al mondo, vincitore di prestigiosi premi come il Mandrake d’Or a Parigi e noto per le sue apparizioni televisive, tra cui Britain’s Got Talent. E' giovanissimo invece il prestigiatore tedesco Maurice Grange, attuale campione europeo di manipolazione. Dalla Francia arriva Xavier Mortimer, artista visionario e originale illusionista, vincitore del Mandrake d’Or e ben noto anche sui social, dove trasforma l’arte della magia in emozione digitale e la riporta dal mondo virtuale al palcoscenico reale.

Dalla Finlandia arriva il prestigiatore Jay affiancato dalla compagna Jade Niemi, con apparizioni impossibili di colombe e splendidi pappagalli. In agenda anche l'illusionista tedesco Topas, vincitore di numerosi premi e due volte campione del mondo di magia mentre l’Italia sarà rappresentata da Paolo Carta & Sara: il primo è un brillante illusionista e inventore di straordinarie illusioni, Cavaliere della Repubblica per meriti artistici. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, ha collaborato come consulente magico per grandi musical e spettacoli. Insieme a sua moglie Sara presenteranno le loro ultime creazioni, che trasporteranno gli spettatori in un futuro sorprendente e magico. L’altro talento italiano in programma è il giovane prestigiatore Matteo Fraziano, vincitore di Tu Sì Que Vales nel 2024. Con una passione per la musica e l'illusionismo fin dall'infanzia, ha sviluppato uno stile unico che rinnova in chiave moderna e coinvolgente l’antica arte delle ombre cinesi.

Infine un tocco di comicità sarà invece portato da Jimmy Delp, bizzarro prestigiatore comico francese, vincitore di numerosi premi e vicecampione di Francia di magia. A guidare questo grande evento, ancora una volta, sarà Remo Pannain, ideatore e anima di Supermagic. Noto avvocato penalista romano, appassionato all’arte della prestigiazione sin da bambino, Remo è un raffinato prestigiatore ed ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Dopo Roma, lo spettacolo proseguirà al Teatro Alfieri di Torino dal 13 al 15 febbraio.