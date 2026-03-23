A Roma torna in sala il documentario 'Indietro così!' di Antonio Morabito

Prodotto da Vertigo Film sarà dal 26 al 29 Marzo al Cinema Farnese di Roma e poi in giro per l'Italia

Proseguono le proiezioni speciali del documentario 'Indietro così!' di Antonio Morabito. Dopo l'ottima accoglienza alle 'Giornate degli autori' dell'ultima Mostra del cinema di Venezia e l'anteprima al Nuovo Sacher di Nanni Moretti, il documentario prodotto da Vertigo Film sarà dal 26 al 29 Marzo al Cinema Farnese di Roma e poi in giro per l'Italia. 'Indietro così!' racconta la sfida di Stefano, operatore di una cooperativa sociale, che usa il teatro integrato per far uscire dal proprio guscio le persone con disabilità anche psichiatrica. Il documentario è nato grazie alla collaborazione della Cooperativa sociale Oltre, con gli operatori e gli utenti del Centro diurno 'La bottega delle idee' Asl Roma 2 e il Progetto laboratori per persone con disabilità del Municipio Roma 2.