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Delmastro si dimette: "Ho commesso una leggerezza". Lascia anche capo di gabinetto Bartolozzi

Il sottosegretario: "Mi assumo la responsabilità, nell'interesse della nazione"

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, (Fotogramma/Ipa)
Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, (Fotogramma/Ipa)
24 marzo 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Delmastro Delle Vedove si dimette da sottosegretario alla Giustizia. "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia - dichiara in una nota - Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del Consiglio".

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Il passo indietro

Il passo indietro del sottosegretario è arrivato all'indomani dell'esito del risultato referendario e dopo giorni di polemiche per le notizie di stampa sul caso della quota, poi ceduta, in una società intestata alla figlia 18enne di Mauro Caroccia. Caroccia, il cui nome compare nelle carte dell'inchiesta capitolina sul boss Michele Senese, sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa.

Sulla vicenda l'opposizione aveva presentato interrogazioni e chiesto che del caso si occupasse la Commissione parlamentare Antimafia: Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, aveva annunciato la richiesta, domani nella capigruppo della Camera, di calendarizzare la mozione di revoca degli incarichi a Delmastro, già depositata lo scorso giovedì.

Le dimissioni di Delmastro arrivano dopo una riunione che si è tenuta nel pomeriggio al ministero tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, lo stesso Delmastro e il capo di gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi, finita al centro di polemiche per alcune affermazioni fatte prima del referendum: anche lei si è dimessa.

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