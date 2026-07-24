ABF Voices of Global Gathering, la musica che unisce il mondo

Il Dynamo Camp a Limestre, nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, ha ospitato un evento di musica, emozioni e condivisione per raccontare come una voce possa diventare un ponte tra popoli e generazioni. E' il concerto dei cori ABF Voices of, uno degli appuntamenti più significativi del primo ABF Voices of Global Gathering, l’iniziativa internazionale promossa dalla Andrea Bocelli Foundation che fino al 29 luglio riunisce in Italia oltre 160 bambini e giovani provenienti da Italia, Uganda e Terra Santa, insieme agli educatori e ai team multidisciplinari impegnati nei diversi territori.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro e restituzione del percorso educativo portato avanti dalla Fondazione attraverso ABF Voices of, il programma che utilizza la musica corale come strumento di crescita personale, relazione e costruzione di comunità. Sul palco non si è esibito soltanto un insieme di cori, ma una comunità internazionale capace di raccontare, attraverso le proprie voci, storie, radici culturali e percorsi di vita differenti. Alla serata hanno partecipato il maestro Andrea Bocelli e Serena Autieri, insieme a donor, delegazioni e ospiti vicini alla Fondazione, che hanno potuto conoscere da vicino l’impatto educativo del progetto e il valore del sostegno che rende possibili percorsi continuativi di accompagnamento per bambini e giovani in contesti spesso segnati da fragilità e difficoltà.

Dai cori attivi in Italia, con i percorsi di Camerino e del Rione Sanità, fino alle esperienze sviluppate in Uganda e Terra Santa, il concerto ha restituito la dimensione internazionale di ABF Voices of. Un viaggio iniziato nel 2016 ad Haiti con il primo progetto pilota della Fondazione e cresciuto negli anni fino a diventare una rete capace di mettere in dialogo culture e comunità lontane. La presenza dei giovani coristi haitiani, impossibilitati a raggiungere l’Italia a causa della complessa situazione del Paese, è stata comunque parte integrante dell’incontro. A rappresentarli è stato il loro Maestro di coro, che ha portato sul palco la testimonianza di un’esperienza fondata sulla resilienza, sulla speranza e sul potere della musica come strumento di rinascita. In un periodo storico caratterizzato da conflitti, divisioni e tensioni sociali, ABF Voices of propone la musica come linguaggio universale in grado di creare connessioni e favorire una nuova idea di cittadinanza globale. Il canto diventa così uno spazio di ascolto reciproco, dove le differenze non rappresentano un ostacolo ma una ricchezza da condividere.

“Desidero anzitutto dare il benvenuto ai bambini arrivati da tante parti del mondo – ha dichiarato il fondatore Andrea Bocelli –. A ciascuno di loro va il nostro pensiero più affettuoso e commosso. Un pensiero speciale è rivolto ai bambini di Haiti, che purtroppo non hanno potuto affrontare il viaggio e oggi non sono qui con noi, ma che sentiamo pienamente partecipi di questa giornata”. Bocelli ha poi sottolineato l’importanza di creare occasioni in cui ogni bambino possa sentirsi accolto, esprimersi liberamente e vivere esperienze capaci di lasciare un ricordo positivo: “Giornate come questa ci ricordano quanto sia importante creare opportunità nelle quali ogni bambino possa sentirsi valorizzato”.

Per Laura Biancalani, direttore generale ABF, il Global Gathering rappresenta la dimostrazione concreta della forza educativa della musica: “Avere oggi questi bambini qui con noi, in mezzo a guerre, all’emergenza Ebola e a tante altre difficoltà, ha richiesto un lavoro enorme. Attraverso la musica e il potere generativo dell’arte, le differenze possono incontrarsi e diventare una ricchezza condivisa”.

Anche il presidente di ABF, Stefano Aversa, ha ricordato il lungo percorso iniziato dieci anni fa: “Vedere tutti questi ragazzi sul palco, dopo quanto abbiamo vissuto ad Haiti, ci commuove profondamente. La gioia di questi ragazzi ci dà la forza per continuare il lavoro di ogni giorno. L’auspicio è poter offrire queste esperienze a un numero sempre maggiore di giovani in molte altre parti del mondo”.

Il programma del Global Gathering proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti. sabato 25 luglio i giovani coristi saranno protagonisti al Teatro del Silenzio di Lajatico insieme ad Andrea Bocelli, mentre dal 26 al 29 luglio il percorso educativo farà tappa a Roma, con una seduta speciale al Senato della Repubblica e l’incontro con Papa Leone XIV a Borgo Laudato Si’.

Nata nel 2011 dalla famiglia Bocelli, la Andrea Bocelli Foundation opera con la missione “Empowering people and communities”, promuovendo progetti dedicati all’educazione, all’inclusione sociale e allo sviluppo del potenziale delle persone e delle comunità più fragili. Attraverso musica, arte, tecnologia e interventi umanitari, la Fondazione ha realizzato scuole, programmi educativi e iniziative di sostegno in Italia e ad Haiti, contribuendo a offrire nuove opportunità a migliaia di bambini e giovani.