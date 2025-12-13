Accademia di Pasticceria, su Sky i maestri Ampi svelano i segreti dei dolci

Sta per cominciare la seconda stagione di 'Accademia di Pasticceria - I dolci della tradizione', il format prodotto da Food Media Factory e Level 33 (entrambe società del gruppo MNcomm) che accompagna gli spettatori alla scoperta del mondo della grande pasticceria con i Maestri Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Ciascuna delle cinque puntate, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre su Sky e in streaming su Now, vede la partecipazione di un conduttore d’eccezione - Luigi Biasetto, Giuseppe Amato, Yuri Cestari, Maurizio Santin e Salvatore De Riso - che affianca tre accademici nella realizzazione dei dolci della tradizione regionale italiana.

Il viaggio lungo lo Stivale comincia con Luigi Biasetto, che illustra le tradizioni dolciarie lombarde, partenopee e siciliane insieme ai Maestri Marco Battaglia, Salvatore Cappello e Francesco Boccia. Nella seconda puntata, presentata da Giuseppe Amato, trovano spazio alcuni dei dolci nostrani più apprezzati, come il maritozzo e la torta di mele, grazie alle ricette di Roberto Cosmo, Roberto Cantolacqua e Sandro Ferretti. Il percorso nella tradizione regionale italiana prosegue con Sandro Maritani, Giuseppe Russi e Paolo Griffa, nel terzo episodio condotto da Yuri Cestari. La penultima tappa, con Maurizio Santin, racconta dessert fortemente legati ai ricordi emozionali dei professionisti Cesare Murzilli, Antonino Maresca e Massimo Alverà. Infine, il presidente Ampi Salvatore De Riso, assieme ai colleghi Massimo Albanese, Elisabetta Filonzi e Antonio Daloiso, omaggia le tradizioni rispettivamente del Veneto, della Sardegna e della Puglia.

I Maestri Pasticceri Ampi - da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, alle 18.25, su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - sono pronti a guidare il pubblico passo dopo passo nella preparazione dei grandi dolci della tradizione italiana, svelandone i segreti e offrendo preziosi consigli per la perfetta riuscita di ogni ricetta. Grazie alle indicazioni e alle tips di alcuni tra i più accreditati nomi della pasticceria nazionale, ogni creazione, dalle più celebri alle chicche regionali, diventerà facilmente replicabile anche a casa.