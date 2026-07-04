Dopo l'ottima partenza, sia dal punto di vista artistico sia organizzativo, degli I-Days Milano Coca Cola 2026 con i Maroon 5 e con Florence and The Machine, sono diverse le novità introdotte nell'edizione 2026, che nelle prossime settimane vedrà alternarsi sui palchi dell'Ippodromo La Maura e dell'Ippodromo San Siro tanti artisti internazionali. Ogni anno l'organizzatore lavora per migliorare non solo l'offerta artistica (dal 1999 ad oggi gli I-Days sono diventati simbolo di un cast artistico di altissimo livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico appassionato di musica e ogni giorno più attento e trasversale) ma anche l'esperienza della concert series milanese.

Sia all'Ippodromo Snai San Siro sia all'Ippodromo La Maura sarà possibile, applicando le stesse regole utilizzate negli eventi sportivi, portare all'interno delle venue bottiglie d'acqua fino a mezzo litro (sempre senza tappo per motivi di sicurezza) e borracce in plastica e silicone morbido. Sempre per quanto riguarda l'acqua, sia all'interno che all'esterno di entrambi gli Ippodromo sono presenti lance d'acqua per combattere il caldo di queste settimane. All'interno dell'Ippodromo Snai La Maura saranno, inoltre, a disposizione anche delle postazioni dove poter riempire gratuitamente bottiglie e borracce, che varranno comunicate al pubblico attraverso la pianta della venue con mail dirette agli acquirenti e attraverso i canali web di I-Days, Indipendente e Live Nation.

Entrambe le venue offrono un'ampia gamma di proposte food & beverage, anche queste evidenziate nella pianta dell'area. In tutti i punti vendita sarà possibile pagare in tre modalità: cashless (i punti cashless sono segnati nelle apposite mappe), tramite l'app Orlay Pay (via smartphone) o con i Token. Da un punto di vista tecnico, sono stati potenziati e aumentati anche quest'anno gli schermi presenti all'interno dell'Ippodromo La Maura con un'offerta di 800 metri quadri di schermi ad alta definizione.

Una copertura che non ha nulla da invidiare ai principali festival internazionali, sia a lato del palco sia con le torri delay, posizionate nel prato. Per quanto riguarda la mobilità (mezzi pubblici, parcheggi) tutte le informazioni sono presenti sui siti di Ippodromo Snai San Siro https://www.livenation.it/mobilita/milano-ippodromo-snai-san-siro-2026 e sul sito di Ippodromo Snai La Maura https://www.livenation.it/mobilita/milano-ippodromo-la-maura-2026. Nel rispetto degli abitanti della zona di San Siro e dei partecipanti ai concerti, il Comune di Milano ha stabilito un piano di mobilità che coinvolge tutti gli eventi di questa estate ai due ippodromi.

Per garantire a tutti un'esperienza di afflusso e deflusso più agevole possibile, gli organizzatori consigliano di raggiungere le venue utilizzando i mezzi pubblici, che in occasione dei concerti verranno potenziati. Nel caso si scegliesse di raggiungere il concerto in auto, il suggerimento è di utilizzare i parcheggi consigliati che vengono segnalati sul sito, in base ai rispettivi ingressi. Gli organizzatori suggeriscono inoltre di controllare prima dell'arrivo l'ingresso segnalato sul proprio biglietto per potersi indirizzare subito all'ingresso corretto. Inoltre, di considerare i tempi necessari per i controlli di sicurezza. Sia per la data di domani, sia per quella di lunedì degli headliner Foo Fighters e System Of A Down, entrambi all'Ippodromo La Maura, le info sono e saranno presenti sul sito di I-Days e i rispettivi canali social.