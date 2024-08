Gli Aerosmith annunciano il loro ritiro dai palchi del tour, a causa dell'infortunio vocale del frontman Steven Tyler, che non è possibile recuperare completamente. La notizia arriva direttamente dalla rock band statunitense che comunica la "decisione straziante e difficile" attraverso una nota diffusa sui loro canali social. 'Peace Out: The Farewell Tour' per celebrare i 50 anni di carriera della band, composta da Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford e Joey Kramer, era stato già posticipato l'anno scorso dopo che Tyler si era fratturato la laringe a settembre 2023 e sarebbe dovuto partire a settembre di quest'anno. "Come sapete - scrive la band - la voce di Steven è uno strumento unico. H a trascorso mesi instancabilmente lavorando per far arrivare la sua voce ai livelli in cui era prima del suo infortunio. L'abbiamo visto in difficoltà nonostante avesse la migliore squadra medica al suo fianco".

"Purtroppo, è chiaro, che non è possibile recuperare completamente dall'infortunio vocale. Abbiamo preso una decisione straziante e difficile, ma necessaria - come band di fratelli - di ritirarci dal palco del tour". "Era il 1970 quando una scintilla di ispirazione divenne Aerosmith", scrive la band che aggiunge: "Grazie a voi, la nostra Armata Blu, quella scintilla ha preso fuoco e brucia da oltre cinque decenni. Alcuni di voi sono con noi sin dall'inizio e tutti voi siete la ragione per cui abbiamo fatto la storia del rock 'n' roll. È stato l'onore della nostra vita vedere la nostra musica diventare parte della vostra".

Gli Aerosmith si sono detti grati a tutti coloro che li hanno supportati nell'ultimo tour, al loro equipaggio e al team, con un ringraziamento speciale ai fan: "Fate ascoltare la nostra musica ad alto volume, ora e sempre. Dream On. Avete realizzato i nostri sogni". Infine, la band comunica che i biglietti acquistati tramite Ticketmaster verranno rimborsati automaticamente, mentre chi ha acquistato tramite siti di rivendita di terzi dovrà contattare il punto di acquisto per maggiori dettagli.