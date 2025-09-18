circle x black
Ad 'Affari Tuoi' parte la sigla di Gerry Scotti, il Dottore beffa De Martino

Il conduttore reagisce ridendo: "Lei è un cretino!". E poi all'insegna del fairplay aggiunge: "Salutiamo i nostri dirimpettai"

Stefano De Martino
Stefano De Martino
18 settembre 2025 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ad 'Affari Tuoi' irrompe la sigla del programma concorrente e spiazza Stefano De Martino. Ieri sera, all'inizio della puntata che ha visto protagonista il concorrente dell'Umbria, Leonardo Pepe, mentre il conduttore napoletano stava per chiedere la chiamata del primo pacco da aprire, dagli altoparlanti dello studio del Teatro delle Vittorie è partita la sigla de 'La Ruota della Fortuna': "Gira la ruota, girala ruota...", si è sentito chiaramente risuonare.

De Martino, sorpreso e divertito, si è avvicinato al telefono rosso per reagire alla mossa del Dottore: "Lei è un cretino!", ha detto tra le risate di tutto lo studio. Poi, il saluto all'insegna dei fairplay alla trasmissione concorrente che su Canale5 dall'inizio di settembre sta dando filo da torcere all'access di Rai1: "Salutiamo i nostri dirimpettai, salutiamo i nostri dirimpettai", ha ripetuto De Martino sorridente, prima di proseguire la puntata.

Tag
affari tuoi sigla ruota della fortuna affari tuoi ieri sera stefano de martino affari tuoi gerry scotti
