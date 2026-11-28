Colpo di scena ad Affari Tuoi. Protagonista della puntata di stasera, sabato 28 novembre, è il 'pacchista' Daniele che arriva da Mestre ed è comandante di imbarcazioni marittime. Al suo fianco c'è la sua "dolce metà", Caterina, conosciuta sui social ai tempi del Covid. La partita procede regolarmente per Daniele, che ha scelto il pacco numero 2 e in cui crede sin dall'inizio. Daniele nel corso della partita non cede alle proposte del Dottore, che più volte gli offre 35mila euro, e rifiuta anche il cambio del pacco.

La tensione cresce quando restano quattro pacchi: due blu e due rossi, tra cui quello da 300mila euro. A quel punto arriva l'ultima proposta del Dottore: 50mila euro. Dopo averla valutata insieme alla compagna Caterina, Daniele decide di accettare l'offerta e chiude così la sua partita, convinto che i 300mila euro non siano nel suo pacco. Il finale però è amaro: gli ultimi due pacchi rimasti in gioco sono proprio il numero 2, quello scelto da Daniele, e il numero 14. Daniele apre il suo pacco e inaspettatamente contiene il premio massimo: 300mila euro, mentre l'altro 20 euro. Daniele torna a casa con 50mila euro e... anche il super premio Opel, ossia una macchina nuova di zecca.