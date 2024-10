Proposta di matrimonio ad Affari Tuoi. Nella puntata del game show andata in onda giovedì 24 ottobre, Stefano De Martino ha assistito a un nuovo colpo di scena. Protagonisti della serata Sara, la concorrente che ha sfidato direttamente il Dottore, accompagnata dal fidanzato Dario. La partita non è iniziata bene: nei primi minuti Sara, infatti, perde i 200mila euro.

La proposta di matrimonio

Sara e Dario stanno insieme da 2 anni e mezzo, ma sono già molto affiatati. Sara lavora come creator sui social media per sponsorizzare aziende e liberi professionisti. Dario, invece, è geometra. La coppia ha il sogno di costruirsi una famiglia, partendo proprio dal matrimonio. Tra un pacco e un altro, le luci in studio si abbassano e le telecamere vengono puntate su i due concorrenti. È il momento. Sara si dichiara a Dario: "Voglio scrivere con te la pagina più bella della nostra vita: il nostro matrimonio. Non importa quando sarà: domani, tra vent’anni…". I due si baciano e tra gli applausi del pubblico il conduttore Stefano urla: "Ha detto sì! Evviva gli sposi".

La proposta di matrimonio



Dopo questo capitolo, la partita prosegue tra altri e bassi: momenti di pura gioia si alternano a momenti di sfiducia. Il colpo più basso arriva quando la coppia perde il pacco del Lazio dal valore di 300 mila euro, con questo Sara e Dario hanno infranto il sogno di tornare a casa con il montepremi più alto. E dopo aver rifiutato diverse proposte dal Dottore, Sara sceglie la possibilità della Regione fortunata, scambiando il proprio pacco per quello della Campania ma, ahiloro, era il Molise.

"Come si dice? Sfortunati in gioco, fortunati in amore. Evviva gli sposi", chiosa Stefano De Martino