Aida Yespica in lacrime: "Abusata da mio zio a 7 anni"

La modella ha rivelato di aver subito violenza da bambina

Aida Yespica - fotogramma/ipa
Aida Yespica - fotogramma/ipa
19 novembre 2025 | 12.44
Redazione Adnkronos
"Sono stata abusata da piccola, avevo 7 anni”. Con queste parola Aida Yespica racconta a Le Iene di aver subito violenza quando era una bambina. La showgirl ha rivelato il trauma che ha condizionato la sua infanzia e non solo. “Ho rimosso quel momento, quel brutto momento, e poi nel 2017 è venuto fuori quando un'amica mi ha raccontato che è stata abusata da suo padre e in quel momento mi sono fermata e mi sono messa a piangere".

Aida Yespica ha spiegato che nel suo caso è stato lo zio ad abusare di lei e che il padre non l'ha mai saputo: "Papà purtroppo è andato via. Mia madre mi ha abbandonato quando avevo 2 anni. Se mio padre l'avesse saputo, l'avrebbe ammazzato".

Un evento traumatico che l’ha colpita profondamente e che ha condizionato le sue relazioni in passato: "Mi è cambiato tutto. Per avere un'intimità con una persona dovevo sempre ricorrere all'alcol. Mi sono lasciata andare veramente, senza alcol, solo con il padre di mio figlio".

Ancora oggi Aida spiega di non essere riuscita a superare quel trauma: "Ci sto ancora lavorando perché è una ferita aperta". "Purtroppo è difficile convivere con questo peso. Sto facendo terapia. Passo dopo passo, ma io mi chiedo: 'Fino a quando?'", conclude Aida Yespica.

