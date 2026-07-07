Al via il Limbo Festival con Stavros, Âme DJ, Oceanvs Orientalis e altri

Al via l’edizione 2026 di Limbo Festival, in programma dal 10 al 12 luglio presso la tenuta 'Il Ciocco' di Barga (Lu), che ospiterà l’evento per il sesto anno consecutivo. Limbo è un transformational boutique festival unico nel panorama italiano, un format capace di creare uno spazio intimo e immersivo, dove la dimensione artistica incontra la crescita personale, la natura diventa parte attiva dell’esperienza e la comunità si trova al centro del viaggio. Il festival trova la sua caratteristica principale nella location che lo ospita: l’area verde e incontaminata della Garfagnana, in Toscana – e nell’attenzione nei dettagli e nelle sfumature apposta su ogni aspetto dagli organizzatori, dalla selezione musicale a quella delle attività che si susseguono nell’arco della giornata. Il Festival nasce con l’obiettivo di riuscire a comunicare una serie di valori e di mission che celebrino la vita, la crescita personale, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa. Per merito delle attività di ognuna delle sue componenti, Limbo offre al fruitore l’opportunità di accrescere il suo bagaglio esperienziale, a livello sia personale che culturale, dandogli la possibilità di orientarsi verso percorsi di autorealizzazione e sostenibilità.

Il festival nasce dall’incontro tra Alessandro Stefani Marcucci, artista e imprenditore, e Luca Bacchetti, direttore artistico dell’evento e figura di riferimento della scena elettronica internazionale. L’evento intreccia un programma musicale curato nei dettagli, pratiche di benessere, rituali collettivi e dialoghi culturali. Immerso in un contesto naturale intatto, offre a chi partecipa non solo intrattenimento, ma anche significato, connessione e trasformazione. Il manifesto 2026, 'The New Era', affronta la domanda: “che cosa significa essere umani oggi”? Limbo si propone come uno spazio di rallentamento e profondità, dove esplorare l’incontro tra umanità, natura, creatività e nuove forme di espressione. Musica, pratiche di consapevolezza, talk e rituali invitano a immaginare un futuro più umano, radicato nella presenza, nella diversità e nella cura reciproca. Anche quest’anno il cuore sarà il Limbo Nest, un’area situata a 1.100 metri di altitudine che ospiterà le principali attività ricreative, di meditazione, talks e masterclass, nonché le performance degli artisti che si alterneranno su ben quattro palchi: il Nest Stage, l’Orion Stage, il Taverna’s Stage e il suggestivo Orfeo’s Place.

Anche in questa edizione ci saranno i grandi nomi dei dj set internazionali a guidare l’offerta musicale e ad accompagnare gli ospiti dal pomeriggio fino al sorgere del sole: Âme DJ, maestro di profondità emotiva e raffinata narrazione sonora; Stavroz (live), capaci di fondere strumentazione organica ed elettronica in un equilibrio magnetico; Oceanvs Orientalis (live), che intreccia tradizioni anatoliche e strutture contemporanee in una dimensione ipnotica; e Daniele Baldelli, leggenda della cultura musicale italiana e internazionale, punto di riferimento trasversale a generazioni e scene. Accanto a loro, l’energia ibrida e visionaria di Clap! Clap!, la ricerca sonora profonda e senza confini di Luca Bacchetti, la dimensione rituale di DRĖĖĖMY (hybrid set) e DJ Rocca, e l’identità intensa e sotterranea di Napoli Segreta, che porta a LIMBO il suo inconfondibile immaginario musicale. Completano la selezione musicale: Luyo, Lucia Comnes, The Arcana Society, Vitamina Jeans, Markeno, Davide Friello (live), Matteo Gioli aka Black Albino, Sara Jane Voi, Black Bombo (live), Zam M. Dembélé Super Band (live), Dimitri Grechi Espinoza, Luca Giovacchini, Soul Therapy, Celeste Canali, Drago DJ, Vicky e Soy e Eugenio Baldacci.

Un viaggio sonoro che attraversa live, hybrid set, dj set e performance multidisciplinari, costruendo un’architettura musicale pensata non solo per il dancefloor, ma per l’immersione. Uno dei pilastri fondamentali di Limbo resta, anche per questa edizione, l’area mindfulness, concepita come uno spazio di ascolto, presenza e trasformazione. Per l’edizione 2026 le pratiche saranno guidate da The Arcana Society, Alessia Biagiotti, Piero Casanova, Carlos & Emma Ponte, Noemi Pellicciari, Angelica Baldi Papini ed Elena Salierno. Sessioni mattutine, rituali al tramonto e momenti condivisi accompagneranno i partecipanti attraverso pratiche corporee, respirazione, cerimonie e spazi di consapevolezza, ampliando l’esperienza oltre il concetto stesso di festival. Limbo continuerà inoltre a sviluppare la sua dimensione culturale attraverso talk e dialoghi aperti, conversazioni dedicate a creatività, società contemporanea, benessere e nuove visioni collettive, in un contesto che favorisce ascolto e scambio reale. Tra questi, il talk di domenica 12 luglio alle 15 con Giosè Milli, ceo di Istituto Hoffman Italia.

Centrale rimarrà la componente gastronomica, parte integrante dell'ecosistema di Limbo. Percorsi gastronomici consapevoli, chef selezionati e progetti culinari curati trasformeranno il nutrimento in esperienza culturale e sensoriale, dove territorio e comunità si incontrano. Anche nel 2026 Limbo Festival avrà luogo nella splendida tenuta 'Il Ciocco – The Living Mountain' di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso, diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. Per chi desidera immergersi completamente in questa dimensione, sono disponibili diverse soluzioni di accommodation, visualizzabili a questo link, pensate per rendere il soggiorno ancora più speciale. Gli ospiti avranno, inoltre, la possibilità di scegliere la magia e l’esclusività di poter dormire sotto le stelle in un bosco, in un’area designata per il glamping poco distante dall’area del Festival, con comode tende, servizi bagni e doccia, atmosfera raccolta e attività dedicate per chi sceglie di vivere il festival in sintonia con la natura.

Un servizio gratuito di comode navette sarà attivo per tutta la durata dell’evento, a completa disposizione per spostare i partecipanti dal parcheggio, situato presso il Limbo Camp, al Limbo Nest, dove, a partire dalle 15, inizierà ufficialmente il Festival, in un crescendo di attività che culmineranno ogni giorno con le notti danzanti sotto le stelle fino al mattino.