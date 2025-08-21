Al via ReAds, il concorso che valorizza i filmati storici aziendali

– Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane: è questo l’obiettivo di ReAds, il concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa dell’Università LIUC in collaborazione con l’Archivio Storico – Biblioteca Confindustria e BiblHuB Sapienza.

Alla sua prima edizione, ReAds è aperto a imprese, archivi e privati in possesso di filmati realizzati prima del 1995 e riconducibili a contenuti promozionali, formativi o documentari, prodotti da aziende ancora attive o ormai non più operative.

I materiali selezionati entreranno a far parte della Mediateca dell’Archivio del Cinema Industriale e saranno resi disponibili per attività culturali, scientifiche e didattiche. L’iniziativa intende così favorire la riscoperta di un patrimonio spesso dimenticato, capace di raccontare linguaggi, modelli produttivi e trasformazioni della società italiana.

Tre le categorie previste dal bando: video iconici, che meglio restituiscono il contesto storico e culturale dell’epoca in cui furono prodotti, valutati da una giuria di docenti ed esperti; video divertenti, scelti attraverso una votazione online basata sul gradimento del pubblico sui canali social dell’Archivio; video efficaci, premiati per immediatezza e persuasività, con il giudizio affidato a studenti di Marketing e Comunicazione delle università coinvolte.

"Con ReAds – spiega Daniele Pozzi, direttore dell’Archivio LIUC – abbiamo voluto riportare l’attenzione su una parte poco esplorata della comunicazione d’impresa: spot pubblicitari, documentari industriali, filmati formativi o promozionali che hanno perso la loro funzione originaria ma che oggi rappresentano documenti culturali di grande valore. Sono materiali che non solo raccontano le aziende, ma ci aiutano a comprendere l’evoluzione della comunicazione economica e della società italiana".

La partecipazione è gratuita: ogni filmato va candidato tramite un form online (titolo, anno, contesto e categoria di riferimento). Una volta validata la scheda, i partecipanti ricevono un link riservato per il caricamento del video. È possibile proporre più opere, ciascuna con la propria scheda di candidatura. Regolamento e informazioni disponibili sul sito: cinemaindustriale.liuc.it.

La cerimonia di premiazione si terrà tra novembre e dicembre 2025 presso l’Università LIUC di Castellanza: i tre finalisti per ciascuna categoria saranno invitati a partecipare all’evento conclusivo, durante il quale verranno proclamati i vincitori.