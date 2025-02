'Alegría - In A New Light', la magia del Cirque du Soleil torna a Roma

Cirque du Soleil torna dal primo marzo, a Roma con 'Alegría - In A New Light', la rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato a livello internazionale. Il pubblico è invitato sotto il Grand Chapiteau della Capitale a Tor di Quinto (fino al 13 aprile), a Milano (dal 25 aprile al 2 giugno) e, per la prima volta assoluta, a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio) per vivere la magia teatrale di un classico del Cirque du Soleil completamente ripensato. Al centro di un regno un tempo glorioso che ha perso il suo re, 'Alegría' racconta il conflitto di potere tra il vecchio ordine e i giovani, in lotta nel nome della speranza e del rinnovamento. Grazie a una nuova regia, nuovi arrangiamenti musicali, numeri acrobatici inediti, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati e scenografie di grande impatto , 'Alegría - In A New Light' rivisita in chiave contemporanea un classico di tutti i tempi per ispirare magia, gioia ed energia anche alla nuova generazione . Alegría - In A New Light trasporta il pubblico in un universo mistico e visivo pieno di poesia, grazie a un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti.

"Ancorato nel cuore, nella mente e nell’anima di tutti coloro che hanno lavorato alla sua creazione, ora come allora, Alegría è un omaggio a creatori e sognatori che vedono oltre le barriere, coloro che camminano controcorrente e affrontano le sfide, coloro che inciampano e si rialzano, coloro che credono in ciò che può o potrebbe essere, che pensano che il cambiamento non è un'opzione, ma una necessità", spiega il regista Jean-Guy Legault. Presentato per la prima volta nel 1994, Alegría è diventato uno degli spettacoli più amati di Cirque du Soleil, riproposto in una diversa prospettiva per essere d'ispirazione per il pubblico di oggi come lo sono stati all'epoca della creazione originale. Con la sua indimenticabile colonna sonora, acrobazie mozzafiato, costumi surreali, scenografie da sogno e il suo giocoso humour, Alegría è un’esperienza coinvolgente, toccante, ricca di magiche emozioni che hanno fatto innamorare il mondo di Cirque du Soleil.

"Quale momento migliore del nostro 40esimo anniversario per annunciare il tour in Italia di 'Alegría - In A New Light', il revival del nostro grande classico Alegría, sotto il Grand Chapiteau", ha affermato Duncan Fisher, presidente dei Touring Shows del Cirque du Soleil Entertainment Group. "La produzione originale di Alegría ha fatto tappa per la prima volta a Roma e Milano nel 2006 con spettacoli di successo che hanno dato il via alla lunga storia d'amore tra il pubblico italiano e il Cirque du Soleil : un legame speciale che si è rafforzato anche di recente con lo straordinario successo di Kurios - Cabinet of Curiosities a Roma e Milano nel 2023, e che siamo certi di creare anche con il pubblico di Trieste e del Friuli-Venezia Giulia".