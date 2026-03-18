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Alessandro Quarta in tour, questa sera in concerto a Taranto

Alessandro Quarta in tour, questa sera in concerto a Taranto
18 marzo 2026 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Teatro Fusco di Taranto ospita, questa sera, il secondo appuntamento del tour del musicista Alessandro Quarta. Accanto all’eclettico artista ci sono il pianista Giuseppe Magagnino e l’Orchestra filarmonica 'Franco Caracciolo', diretta dal Maestro Cristian Lombardi. La tournée, organizzata e coordinata dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, è iniziata a Salerno e toccherà anche altre sette città, Napoli, Catanzaro, Messina, Lamezia Terme, Terni, Noto e Mola di Bari. Tutti gli appuntamenti si svolgono nell’ambito di Circolazione musicale in Italia - Nuove Carriere, progetto del Cidim che gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

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"Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere, sono questi gli elementi che costituiscono il programma del concerto che il violinista e compositore Alessandro Quarta porta in scena per il Cidim in alcune città del Sud dell’Italia. I cinque elementi sono creati e pensati da Quarta, all’interno di un progetto innovativo e creativo allo stesso tempo che in questo tour si rafforza grazie alla presenza dell’Orchestra Filarmonica 'Franco Caracciolo', diretta dal maestro Cristian Lombardi, e del pianoforte di Giuseppe Magagnino", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Alessandro Quarta rappresenta una figura di rottura nel panorama musicale contemporaneo, la critica lo definisce spesso un 'genio del violino' e un artista capace di abbattere i confini tra diversi generi. Dal rock al jazz, dalla musica sinfonica al tango. Quarta ci accompagna in questo tour in un percorso appassionato e intrigante nel quale condurrà anche gli spettatori che già lo conoscono, seducendo invece chi lo ascolta per la prima volta”, conclude Pollice.

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Musica Tour Concerto Violinista Compositore
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