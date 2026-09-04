Alex Belli è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. L'annuncio è arrivato oggi attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show di Canale5, condotto da Ilary Blasi.

L'attore si è presentato elencando alcune delle sue caratteristiche, fisiche e non solo: "Sono alto 1,88. Ho gli occhi azzurri. Ho delle mani grandi. Ho dei capelli un po' sbarazzini. Sono padre. Sono uno sportivo, amante degli sport acquatici. Amo la natura. Sono fotografo di moda. E qualcuno mi chiama 'Il man'".

Alex Belli è un attore e modello, noto soprattutto per il suo ruolo nella soap opera italiana 'CentoVetrine'. È stato già concorrente del GfVip nel 2021, diventando uno dei concorrenti più apprezzati e chiacchierati dell'edizione, anche per il rapporto con la moglie Delia Duran. I due sono diventati genitori lo scorso 23 marzo 2026, quando è nato il loro figlio Gabriel.