Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio scomparso oggi, 10 febbraio, a Milano, all'età di 53 anni, era originario di Udine. Disk jockey e speaker radiofonico, era appassionato di sport, in particolare di Formula 1 e calcio e amante dei videogiochi e del cinema. Milanese di adozione, si era trasferito nel capoluogo nel lontano 1999, sin da giovanissimo aveva iniziato a lavorare nel mondo della musica, tra discoteche e stazioni radiofoniche.

Nel 1994, poco più che ventenne, approda a Radio Italia Network come tecnico di regia e produzione e nel 2007 il passaggio a Virgin Radio, emittente del Gruppo Mediaset. In Virgin entra come programmatore musicale, poi diventa responsabile della programmazione musicale e, nel 2018, viene nominato 'station manager'.

Sulla sua morte al momento non ci sono elementi chiari che possano far capire che cosa può averlo spinto ad un gesto così estremo. Gli investigatori stanno sentendo collaboratori e dipendenti dell'emittente di via Turati, ma finora non è emerso nulla di preciso e gli accertamenti proseguono a tutto campo.

Intanto, in segno di lutto, la serata di gala che si sarebbe dovuta tenere questa sera a Sanremo, a Villa Nobel, con artisti in gara e rappresentanti delle case discografiche per dare ufficialmente il via alle attività di RadioMediaset al Festival, è stata annullata.