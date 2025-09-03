circle x black
Alice torna in tour da ottobre con 'Master Songs'

Al via da Catanzaro il 25 ottobre. Nel programma alcune canzoni tra le più significative del proprio percorso musicale come cantautrice e interprete di grandi cantautori italiani tra i quali Battiato, Dalla, De André, e un momento speciale dedicato alla poesia

Alice (foto Cristina Paesani)
03 settembre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
In autunno Alice riprende il tour teatrale 'Master Songs', iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino al gennaio scorso, con un programma molto acclamato da pubblico e critica. Impreziosito da videoproiezioni, rappresenta un'esperienza artistica completa, dove musica, parole e immagini si fondono armoniosamente con il canto evocativo di Alice. Si parte il 25 ottobre da Catanzaro, Teatro Politeama, nell'ambito del Festival d’Autunno.

Insieme a Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico, Alice, sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici, propone un programma con canzoni tra le più significative del proprio percorso musicale come cantautrice, ma anche come interprete di grandi cantautori italiani. Tra questi spiccano Battiato, Camisasca, Dalla, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber, Guccini, e un momento speciale dedicato alla poesia di P. P. Pasolini (musicata da M. Di Martino), di P. Cappello (musicata da Alice) e di M. Di Gleria (musicata da M. Liverani). Un progetto che esprime chiaramente ciò che sta a cuore ad Alice, grazie a grandi canzoni che continuano a parlarci, offrendoci pensiero, sentimento, consapevolezza, bellezza, poesia.

"Con 'Master Songs' - spiega l'artista - desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico, che sento in modo speciale e che in questo momento storico e della vita considero molto significative. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d’autore, con brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber, Guccini e dedico un momento speciale a poesie in musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è sempre un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire". Il tour è organizzato da Imarts - International Music and Arts. Le prime date annunciate sono le seguenti: 25 ottobre a Catanzaro, Teatro Politeama - Festival d’Autunno, 13 novembre a Belluno, Teatro Dino Buzzati, 15 novembre a Sassuolo, Teatro Carani, 19 gennaio 2026 a Genova, Teatro Politeama, 20 gennaio 2026 a Torino, Teatro Colosseo e 30 gennaio 2026 a Ferrara, Teatro Nuovo.

Alice Master Songs tour teatrale canzoni d'autore poesia in musica Festival d'Autunno
