'All Them Ghosts', il nuovo singolo dei The Phantom Rockets

A un anno di distanza dall’ultima uscita discografica, i The Phantom Rockets tornano con 'All Them Ghosts', un nuovo singolo che segna un’evoluzione sonora e narrativa per la band. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta indipendente 'La Foresta Urbana'. Denso, stratificato, dal forte impatto emotivo, 'All Them Ghosts' si muove lungo i confini tra alternative rock, suggestioni doom, tensione punk e aperture melodiche, con un tono più cupo e introspettivo rispetto ai lavori precedenti. Una riflessione personale in forma di rock viscerale, in cui la band affronta temi come l’autosabotaggio, il peso delle scelte e il confronto con i propri 'fantasmi'.

"È una canzone che avevamo scritto tempo fa, ma che non avevamo mai pubblicato perché usciva un po’ dal nostro suono abituale,” raccontano i Phantom Rockets. “Ma sentivamo che era il momento giusto. In fondo, è ancora noi. Solo in una tonalità diversa". Il brano è stato prodotto da Pietro Foresti, nome di riferimento nel panorama discografico europeo e americano (con collaborazioni che spaziano dal metal al pop-rock), registrato da Davide Secondelli presso il Frequenze Studio di Monza, e mixato/masterizzato da Luca Urbani, già nei Soerba.

A fianco dell’uscita discografica, la band ha anche riattivato la propria dimensione live, con due date significative: un set acustico a Milano, che ha messo in luce il lato più essenziale e diretto del progetto, e un concerto elettrico in apertura ai Creeper, band culto della scena goth-punk britannica, il 19 giugno all’Alchemica di Bologna, per la prima data italiana da headliner del gruppo inglese. Entrambe le esibizioni hanno evidenziato una band in piena forma, capace di muoversi con disinvoltura tra intimità e impatto scenico.

Attivi dal 2020, i The Phantom Rockets (formati da Stefano Cascioli – voce e chitarra, Mattia Giambini – batteria, Albert Laphonse – basso, e Stefano Bigoni – chitarra) si muovono lungo traiettorie che incrociano rock alternativo, radici punk, songwriting emotivo e attitudine cinematografica. Le influenze dichiarate vanno da The Gaslight Anthem a Queens of the Stone Age, passando per Springsteen, Night Traveler, il cantautorato americano e l’underground punk/post-hardcore. Il nuovo Ep è attualmente in fase di finalizzazione, con l’uscita prevista per l’autunno.