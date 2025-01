All'Opera di Roma la 'Carmen' di Jiri Bubenicek ispirato a Mérimée

"Carmen nel mio balletto è una donna forte e attraente, è uno spirito libero, simile a un cavallo che non si può domare. Non appartiene a niente e nessuno. Ho iniziato questo lavoro leggendo Prosper Mérimée e mi sono reso conto che il personaggio della novella è molto più ricco di quello che ho potuto cogliere dal libretto dell’opera". È questa l’idea portante del coreografo e regista di origine ceca Jiri Bubeníček per questa nuova rilettura della 'Carmen' commissionata nel 2018 dalla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, che debutta domani al Costanzi (ore 19). Il balletto si dipana su un collage di musiche di Bizet, Falla, Albéniz, Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis. Vincitore del premio EUROPAinDANZA 2019 come migliore produzione coreografica, la produzione sarà a Parigi, dal 21 al 23 febbraio, al Palais des Congrès. Guest assoluto della questa ripresa romana e anche della tournée, Javier Rojas, che interpreta Don José al fianco dell’étoile Rebecca Bianchi, un’indomabile Carmen.

Il ballerino cubano, vincitore del talent 'Amici di Maria De Filippi' nel 2020 e attualmente artist del Birmingham Royal Ballet, è al debutto con il Teatro dell’Opera. Nelle altre repliche, fino al 31 gennaio, si alternano nel ruolo del titolo le prime ballerine Federica Maine (28 e 30 gennaio ore 11) e Marianna Suriano (31 gennaio), in quello di Don José il primo ballerino Claudio Cocino (28 e 30 gennaio ore 11) con Giacomo Castellana (31 gennaio). L’étoile Alessio Rezza (26, 28 ore 20, 29 e 30 ore 20) e il primo ballerino Michele Satriano (29, 30 ore 11 e 31 gennaio) vestono i panni del toreador Lucas. In scena il Corpo di Ballo. Sul podio debutta alla guida dell’Orchestra dell’Opera di Roma Manuel Coves. "Percorriamo la storia di 'Carmen' seguendo il capolavoro di Merimée – spiega il coreografo – E non l'opera. La mia storia è un po’ diversa, è molto più ricca, la novella offre infatti molte più possibilità e ispirazioni creative per un balletto completo".

I personaggi sono quelli nati nel 1845 dalla penna dello scrittore francese, che compare nel balletto. In prigione lo scrittore incontra Don José, che si confessa con lui prima di essere impiccato per i suoi delitti. La storia procede per flashback e flashforward, un viaggio reso possibile, ai protagonisti e al pubblico, grazie alle scene e le luci di Gianni Carluccio. Indimenticabile lo scenografico cavallo ispirato alle marionette di Praga. Innovativi anche i costumi firmati da Anna Biagiotti. Carmen indossa sì la gonna rossa ma anche pantaloni, abiti molto colorati che ricordano i costumi del Marocco di fine Ottocento. Fondamentale il lavoro sulle musiche, di Georges Bizet, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco e Gabriele Bonolis. Quest'ultimo ha curato anche le elaborazioni e le orchestrazioni. Dopo la prima 'Carmen' di Jiří Bubeníček torna in scena il 28 (ore 20), il 29 (ore 18), il 30 (ore 20) e il 31 gennaio (ore 16.30). In programma anche due recite riservate alle scuole, il 28 e il 30 gennaio, sempre alle ore 11.