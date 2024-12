Alma Manera ospite a 'L'anno che verrà': "Porterò un omaggio a Mino Reitano"

“Quest’anno sono particolarmente emozionata di calcare il palcoscenico del Capodanno perché viene trasmesso proprio dalla città che mi ha dato le origini. E ho un motivo in più per esserlo perché ho in serbo una sorpresa per tutti i reggini e per tutti i telespettatori. Una sorpresa canora che offrirò al mio pubblico, un omaggio a un grande della musica, Mino Reitano, che ritengo essere importantissimo e doveroso da parte mia”. Così Alma Manera commenta la sua partecipazione a 'L'Anno che verrà', il capodanno di Rai1 in diretta da Reggio Calabria.

Alma Manera è impegnata in due progetti radiofonici Rai come conduttrice e autrice: 'Crossover…la musica a 360 giri' su Rai Isoradio e 'La notte di radio 1' su Rai Radio 1. Recentemente è stata a Milano dove è tornata nel suo ruolo di maestro d’arte per la Fondazione 'Pensare' oltre nel progetto live 'Bravo' che prende spunto dai film educational visibili su Mediaset Infinity. Ed è stata anche ospite del 'Concerto di Natale' in onda su Canale 5. Ha collaborato con Merita Halili per il brano in Arbëreshë 'Moj E Bukura More' e reinterpretato 'Hava Nagila'. A gennaio, riprenderà le sue trasmissioni radio e lancerà un nuovo singolo.