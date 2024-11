Ecco come ha reagito il cantautore all'incidente capitato durante il concerto

Amedeo Minghi ha rischiato l'incidente durante un suo concerto. La scena è stata ripresa dal pubblico e poi pubblicata sui vari social, il video ha fatto il giro del web e i commenti esilaranti non sono mancati.

L'incidente sul palco

Amedeo Minghi stava cantando il celebre brano 'Trottolino amoroso', voleva interagire con il pubblico così ha allungato il braccio facendo cantare gli spettatori. Il cantautore ha sorriso nel vedere il pubblico coinvolto. Quindi, l''allarme': cedimento dei pantaloni che si sono abbassati pericolosamente proprio nel bel mezzo del concerto. Con rapidità, Amedeo Minghi si è rannicchiato e li ha tirati su sorridendo. L'imbarazzo era visibile a tutti, ma il cantautore ha dribblato l'incidente continuando con lo show come se niente fosse accaduto.

Il video ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici: "Mancava poco e si vedeva altro...", ha scritto un utente. "Il tuo nome sarà un pantalone cadrà", ha commentato qualcun altro facendo riferimento al testo del brano 'Trottolino amoroso' che Minghi stava intonando proprio in quel momento. Ma c'è chi nota che il cantautore stava indossando addirittura la cintura: "Ma la cintura per cosa gli serviva esattamente?", si legge tra i commenti.