Andrea Delogu, Nikita Perotti: "Se la vedi per la prima volta ti manca il respiro..."

Il maestro di ballo è stato ospite oggi a La volta buona

Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
Andrea Delogu e Nikita Perotti - fotogramma/ipa
05 febbraio 2026 | 16.00
Nikita Perotti ospite oggi a La volta buona è tornato a parlare del suo rapporto con Andrea Delogu, conduttrice televisiva e sua partner di ballo a Ballando con le stelle, dove hanno trionfato insieme.

Recentemente intervistata da Gianluca Gazzoli nel podcast 'Passa dal BSMT', Andrea Delogu ha ammesso che difficilmente gli uomini fanno il primo passo con lei. Nikita Perotti nel salotto di Caterina Balivo ha commentato la dichiarazione della conduttrice: "Se vedi Andrea Delogu per la prima volta ti manca il respiro e perdi l'uso della parola. Io ci sono riuscito solo perché sono un ragazzino e perché ero il suo maestro".

Il legame tra Perotti e Delogu resta dunque un solido rapporto di amicizia, che in passato qualcuno aveva scambiato per flirt. Delogu è attualmente fidanzata con Alessandro Marziali, che Perotti ha conosciuto personalmente: "È simpatico, mi piace al suo fianco", ha detto.

Nel frattempo, Perotti ha accennato a un possibile flirt con Greta, professoressa dell'Eredità: "Ci siamo conosciuti a 'La porta magica', abbiamo avuto modo di parlare. Abbiamo intenzione di fare una coreografia insieme. Ma se fossi fidanzato lo direi senza problemi".

