Anne Hathaway incoronata leggenda Disney

Anne Hathaway è stata incoronata Disney Legend. L’attrice, premio Oscar, è stata inserita nella hall of fame Disney durante il D23: The Ultimate Disney Fan Event, l'evento annuale dedicato ai fan. "Sono qui oggi perché sono una delle persone più incredibilmente fortunate al mondo", ha detto Hathaway, visibilmente commossa, dopo essere stata invitata sul palco dal regista de 'Il diavolo veste Prada', David Frankel, e dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour. La diva di Hollywood ha ringraziato la sua famiglia, presente in sala, ricordando quanto il valore del racconto e dell’immaginazione sia stato centrale nella sua crescita. Accanto a lei, incinta del terzo figlio, anche il marito Adam Shulman e i loro due figli, Jonathan e Jack.

Nel suo discorso, Hathaway ha ricordato inoltre Garry Marshall, che la scelse per interpretare la principessa di Genovia in 'Pretty Princess' (2001), e Debra Martin Chase e la compianta Whitney Houston, produttrici del film. "Sono così fortunata che il mio primo ruolo mi abbia aperto così tante porte quando ero ancora giovanissima", ha detto. Come "ottenere un ruolo ne 'Il diavolo veste Prada' per cui un milione di ragazze erano nate", ha continuato Hathaway. Grazie a questo film "ho avuto la possibilità di lavorare con Stanley Tucci, con Emily Blunt e con... oh, come si chiama?", ha detto, fingendo di dimenticare il nome di Meryl Streep. Frankel, consegnandole il premio, ha raccontato che inizialmente lo Studio voleva un’altra attrice per il ruolo di Andy Sachs. "Lo ha ottenuto grazie a Meryl", ha affermato. "Vide la performance di Anne ne 'I segreti di Brokeback Mountain' e disse: 'Sì, è lei'. Sa riconoscere il talento".

Il riconoscimento arriva a 25 anni dal suo debutto cinematografico nei panni di Mia Thermopolis in 'Pretty Princess', uscito nel 2001. La sua 'leggenda Disney' è proseguita poi con 'Il diavolo veste Prada' del 2004. Hathaway ha ripreso quel ruolo all’inizio del 2026 ne 'Il diavolo veste Prada 2', che ha superato i 690 milioni di dollari al box office mondiale, portando il totale del franchise oltre il miliardo. "Finora, ho avuto la fortuna di trascorrere la mia vita facendo ciò che amo, vivendo tante avventure lungo il cammino, conoscendo la gioia e apprezzando la straordinaria fortuna che mi permette di condividere la mia vita con la mia più grande benedizione: una famiglia che non potrei amare di più." Insieme a lei, nella classe 2026 delle Disney Legend, figurano tra i tanti Bob Iger, Dwayne Johnson, i Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda, Alan Tudyk, il produttore Jerry Bruckheimer, l’animatore Eric Goldberg e l’attrice e doppiatrice Susan Egan. Hathaway è tornata sul palco del D23 dopo essere apparsa a sorpresa lo scorso venerdì per aggiornare i fan su 'The Princess Diaries 3', che proseguirà la storia dopo il sequel del 2004 'Principe azzurro cercasi'. "Ci stiamo lavorando costantemente", ha detto l'attrice.