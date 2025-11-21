Momento esilarante a 'È sempre mezzogiorno'. Nel corso della puntata di oggi, venerdì 21 novembre, durante la preparazione dei 'ravioli di cappone', Antonella Clerici ha chiesto al professore Daniele Persegani di spiegare ai telespettatori cosa fosse esattamente un cappone.

Una domanda che ha messo in evidente difficoltà il cuoco, colto da una risata fragorosa che non è riuscito a trattenere. "Spieghiamo bene Persegani il cappone che cosa è e se è facile da trovare", ha chiesto la conduttrice. Persagani ha risposto sorridendo: "Perchè devo spiegarlo io?". "Lo dico a lui perché è un professore", ha replicato Clerici.

Persegani ha provato quindi a trovare una definizione: "In questo periodo si trova anche... è un gallo che è stato castrato... e la carne è molto tenera", ma non è riuscito a concludere la frase a causa delle risate. "Gli è venuta la ridagliola", ha detto Clerici concludendo il siparietto.