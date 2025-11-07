circle x black
Antonella Elia, salta il matrimonio con Pietro delle Piane: "Ci siamo presi una pausa"

La showgirl ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Antonella Elia - fotogramma/ipa
07 novembre 2025 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci siamo presi una pausa, un momento di riflessione". Così Antonella Elia ha annunciato ospite oggi, venerdì 7 novembre, a La volta buona che non sposerà più Pietro delle Piane. Almeno per il momento. Antonella e Pietro hanno deciso di prendersi una pausa dalla loro relazione poco dopo aver annunciato il matrimonio qualche settimana prima proprio nel salotto di Caterina Balivo.

"È dipeso da tutti e due non solo da me. Ognuno ha le sue parti di colpe", ha ammesso la showgirl. Antonella, con ironia, ha rivelato: "Pratico l’astinenza sessuale, mi prendo alcuni mesi di pausa per cercare di elevarmi dal primo al settimo chakra e raggiungere il divino".

