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Ascolti tv, lunedì 31 agosto: Moreno continua a vincere su Infante

E' Rai1, con 'Il Giovane Montalbano 2' in replica, a vincere la prima serata televisiva di ieri

Milo Infante e Manuela Moreno - fotogramma/ipa
Milo Infante e Manuela Moreno - fotogramma/ipa
01 settembre 2026 | 15.31
Ilaria Floris
LETTURA: 2 minuti

E' Rai1, con 'Il Giovane Montalbano 2' in replica, a vincere la prima serata televisiva di ieri, lunedì 31 agosto 2026. La fiction ha incollato davanti allo schermo 2.249.000 spettatori, con il 17.5% di share. Canale5, che ieri trasmetteva la replica di 'Scherzi a Parte' ha ottenuto un ascolto medio di 1.158.000 spettatori con uno share del 10.8% mentre Italia1, con 'The Killer’s Game', è stato la scelta di 910.000 spettatori con il 6.4% di share.

Su Rai2, 'Inferno' ha convinto 858.000 spettatori (share al 6.2%), mentre su Rai3 'Filorosso' è stato visto da 596.000 spettatori (share al 5.3%). La7, che ieri trasmetteva 'La Torre di Babele' in replica, ha registrato un ascolto medio di 536.000 spettatori e il 3.5% di share, mentre Rete4 con 'Zona Bianca' ha riunito davanti allo schermo 532.000 spettatori (share al 5.3%).

Nell'access prime time, Canale5 con 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto un ascolto medio di 4.419.000 spettatori pari al 26.3% di share. Rai1, con 'L’Eredità Summer', è stata invece la scelta di 2.618.000 spettatori e ha fatto registrare il 15.5% di share.

Sfida Moreno-Infante

Al mattino, su Rete4 'Ore 11' di Milo Infante ha registrato 460.000 spettatori con il 9.7% nella prima parte e 479.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio, 'Vita in Diretta' su Rai1 ha ottenuto 871.000 spettatori con il 10.7% nella parte chiamata Start, 1.263.000 spettatori con il 16.1% nella presentazione e 1.393.000 spettatori con il 17% nel programma vero e proprio. Mentre 'Verità Nascoste – Il Diario' è stato visto da 1.219.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte e da 1.072.000 spettatori con il 13.4% nella seconda parte. Nella sovrapposizione tra i due programmi ha avuto la meglio quello condotto da Manuela Moreno.

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Il Giovane Montalbano prime time share
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