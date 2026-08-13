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Ascolti tv, il film 'Ricchi a tutti i costi' su Canale 5 vince con 1,6 milioni di telespettatori, bene gli Europei di Atletica

Terzo posto per 'Noos – L'Avventura della Conoscenza' su Rai1 che chiude la stagione con 1.212.000 spettatori (11,7% share)

Christian De Sica e Angela Finocchiaro - (Ipa)
Christian De Sica e Angela Finocchiaro - (Ipa)
13 agosto 2026 | 12.51
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri 'Ricchi a tutti i costi' su Canale 5 e si aggiudica la prima serata con 1.631.000 telespettatori e uno share del 14,6%. Bene gli Europei di Atletica su Rai2 che conquistano 1.430.000 spettatori e l'11,1% di share. Terzo posto per 'Noos – L'Avventura della Conoscenza' su Rai1 che chiude la stagione con 1.212.000 spettatori (11,7% share).

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con 'Chicago PD' che ha raggiunto 816.000 spettatori (7,3% share) mentre Rai3 con 'Un Giorno in Pretura' ha raccolto 631.000 spettatori (5,3% share). Seguono: Rete 4 con 'Shall we dance?' (507.000 spettatori, 4,3% share); Tv8 con 'RIP – Roast in Peace' (297.000 spettatori e 2,3% share nel primo episodio e 302.000 spettatori e 2,6% share nel secondo episodio); La7 con 'La Giusta Distanza' (283.000 spettatori, 2,3% share) e Nove con 'Il monaco' (265.000 spettatori, 2,5% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha interessato 3.953.000 spettatori (28,1% share) mentre Rai1 con 'L’Eredità Summer' ha totalizzato 2.183.000 spettatori (15.5% share).

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Europei di Atletica ascolti tv l'eredità summer la ruota della fortuna
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