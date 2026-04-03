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Ascolti tv, 2 aprile: Pio e Amedeo vincono prime time su Canale 5 con 20% share

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha totalizzato 4.678.000 spettatori pari al 24% di share

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03 aprile 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
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E' Canale5 con 'Stanno Tutti Invitati' di Pio e Amedeo a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 2 aprile 2026, con 2.620.000 spettatori e uno share del 20%. Secondo posto sul podio per Rai1, che con 'Qualcosa di Lilla' ha tenuto davanti al video 1.934.000 spettatori ed uno share pari all’11.9%. Rai3, che ieri trasmetteva 'Splendida Cornice', ha interessato 1.140.000 spettatori totalizzando uno share del 7.6%, mentre La7 con 'Piazzapulita' ha ottenuto un ascolto medio di 1.002.000 spettatori e il 7.4% di share.

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Italia1 ieri proponeva 'Lucy', che ha avuto un ascolto di 951.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre 'Ore 14 Sera' su Rai2 è stato la scelta di 846.000 spettatori pari al 6.3% di share. Rete4, con 'Dritto e Rovescio', ha tenuto davanti al video 800.000 spettatori per il 6.2% di share.

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha totalizzato 4.678.000 spettatori pari al 24% di share, mentre 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.579.000 spettatori ed uno share del 23.4%.

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Tv Stanno Tutti Invitati Prima serata televisiva
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