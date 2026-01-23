circle x black
Ascolti tv, 22 gennaio: 'Don Matteo' su Rai1 vince prime time e 'Striscia' torna al 18.6%

'Affari tuoi' al 24,7% e sorpassa 'La Ruota della Fortuna'

23 gennaio 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
Rai1 vince la sfida del prime time di ieri giovedì 22 gennaio con la fiction 'Don Matteo 15' con 3.770.000 spettatori e il 22.8% di share. Medaglia d'argento per il ritorno di 'Striscia la Notizia' su Canale 5 in prima serata che ha incollato allo schermo 2.783.000 spettatori e uno share del 18.6% mentre 'Splendida Cornice' su Rai3 ha registrato 992.000 spettatori (6,2% share) .

In access prime time 'Affari Tuoi' sorpassa 'La Ruota della Fortuna'. Il game show su Rai1 ha raggiunto 5.270.000 spettatori (24,7% share) mentre il programma di Gerry Scotti ha raccolto 5.201.000 spettatori (24,4% share).

'Piazzapulita' su La7 ha raggiunto 809.000 spettatori (5,7% share) mentre Rete4 con 'Dritto e Rovescio' ha interessato 661.000 spettatori (5% share). Seguono: Rai2 con 'Ore 14 Sera' (671.000 spettatori, 4,8% share); Italia1 con 'Safe House – Nessuno è al sicuro' (674.000 spettatori, 3,8% share); Tv8 con 'Europa League - Celta Vigo-Lilla' (405.000 spettatori, 2,1% share) e Nove con 'Un principe per Natale' (306.000 spettatori, 1,7% share).

