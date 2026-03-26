E in access con 'Affari Tuoi' vince di un soffio su 'La Ruota'
Stefano De Martino si conferma con 'Step' leader degli ascolti del prime time del mercoledì. Ieri, il programma di Rai2 ha ottenuto una media d'ascolti di 2.150.000 spettatori e del 16%, battendo i programmi di prime time sia di Rai1 che di Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, 'Vanina – Un Vicequestore a Catania' ha registrato 1.933.000 spettatori con il 13.8% di share, mentre su Rai1 'Morgane – Detective Geniale' si è dovuta accontentare di 1.436.000 spettatori con il 9.2% di share.
A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 (1.326.000 spettatori, share 8.6%), 'Le Iene' su Italia1 (1.139.000 spettatori, share 9.2%), 'La Giusta Distanza' su La7 (813.000 spettatori, share 4.7%), 'Realpolitik' su Rete4 (625.000 spettatori, share 4.9%), '4 Ristoranti' su Tv8 (268.000 spettatori, share 1.9%), 'Anni Settanta – Terrore e Diritti' sul Nove (166.000 spettatori, share 1.1%).
In access prime time, Stefano De Martino con 'Affari Tuoi' (4.933.000 spettatori, share 23.3%) ha incassato una vittoria di un soffio su 'La Ruota della Fortuna' (4.901.000 spettatori, share 23.3%), totalizzando più spettatori e pareggiando nello share.