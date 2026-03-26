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Ascolti tv, 25 marzo: vince De Martino con 'Step' su Rai 2

E in access con 'Affari Tuoi' vince di un soffio su 'La Ruota'

Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Stefano De Martino - fotogramma/ipa
26 marzo 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stefano De Martino si conferma con 'Step' leader degli ascolti del prime time del mercoledì. Ieri, il programma di Rai2 ha ottenuto una media d'ascolti di 2.150.000 spettatori e del 16%, battendo i programmi di prime time sia di Rai1 che di Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, 'Vanina – Un Vicequestore a Catania' ha registrato 1.933.000 spettatori con il 13.8% di share, mentre su Rai1 'Morgane – Detective Geniale' si è dovuta accontentare di 1.436.000 spettatori con il 9.2% di share.

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A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 (1.326.000 spettatori, share 8.6%), 'Le Iene' su Italia1 (1.139.000 spettatori, share 9.2%), 'La Giusta Distanza' su La7 (813.000 spettatori, share 4.7%), 'Realpolitik' su Rete4 (625.000 spettatori, share 4.9%), '4 Ristoranti' su Tv8 (268.000 spettatori, share 1.9%), 'Anni Settanta – Terrore e Diritti' sul Nove (166.000 spettatori, share 1.1%).

In access prime time, Stefano De Martino con 'Affari Tuoi' (4.933.000 spettatori, share 23.3%) ha incassato una vittoria di un soffio su 'La Ruota della Fortuna' (4.901.000 spettatori, share 23.3%), totalizzando più spettatori e pareggiando nello share.

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ascolti prime time leader share
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