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Ascolti tv, 9 settembre: in access vince 'La Ruota' con 23,7%, 'Affari Tuoi' al 20,7%

'Erica – Una Detective per Caso', trasmesso da Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time

Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ipa
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10 settembre 2026 | 14.10
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

'Erica – Una Detective per Caso', trasmesso ieri da Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time con 2.300.000 telespettatori e uno share del 18,5%. Secondo gradino del podio per ‘Il sesso degli angeli’ su Rai1 che ha raggiunto 1.623.000 telespettatori pari all’11,4 % di share. Terza posizione per ‘Chicago P.D.’ su Italia1 che ha raggiunto 868.000 telespettatori (6,3% di share).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: la partita di Champions League Liverpool-Atletico Madrid su Tv8 (817.000 telespettatori, 5,1% di share), 'Rino Gaetano – Sempre più blu' su Rai3 (790.000 telespettatori, 5,2% di share), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (565.000 telespettatori, 5,5% di share), la partita di Basket dei Mondiali Femminili tra Italia e Australia su Rai2 (483.000 telespettatori, 2,9% di share),‘Putin – Anatomia di uno Zar’ su La7 (482.000 telespettatori, 3,2% di share), ‘Buy it Now – Mai Più Senza’ sul Nove (410.000 telespettatori, share 2,9%).

L'access prime time

In access prime time: su Canale dopo dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.431.000 telespettatori, 19,8% di share), 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.136.000 telespettatori pari al 23,7% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha conquistato 3.624.000 telespettatori con uno share del 20,7%.

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ascolti telespettatori share prime time Champions League Basket dei Mondiali Femminili
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