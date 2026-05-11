circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 10 maggio: il finale di Roberta Valente su Rai1 vince con 20,4%

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 ha prevalso con 4.419.000 spettatori e il 23% di share

Telecomando - FOTOGRAMMA
Telecomando - FOTOGRAMMA
11 maggio 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ultima puntata della fiction 'Roberta Valente – Notaio a Sorrento', in onda ieri su Rai1 con un solo episodio, ha vinto la sfida della prima serata con 3.523.000 spettatori e il 20,4% di share. Medaglia d'argenrto per 'Racconto di una Notte' su Canale 5 che ha interessato 1.639.000 spettatori e il 12,8% di share mentre 'Che Tempo Che Fa', in onda su Nove, ha raccolto 1.580.000 spettatori e il 9% di share.

CTA

Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Report' che registrato 1.474.000 spettatori (8,3% share) mentre Rete 4 con LaLiga – Barcellona-Real Madrid ha totalizzato 1.149.000 spettatori (6,3% share). Seguono: Italia con 'Zelig On' (792.000 spettatori, 5,9% share); Rai2 con 'Ncis – Unità Anticrimine' (574.000 spettatori, 3,1% share); La7 con 'Il primo cavaliere' (259.000 spettatori, 1,8% share) e Tv8 con 'Cani sciolti' (173.000 spettatori, 1,3% share).

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 ha prevalso con 4.419.000 spettatori e il 23% di share. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha conquistato 4.210.000 spettatori e il 21,8% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti share spettatori fiction tv
Vedi anche
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza