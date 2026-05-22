Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, giovedì 21 maggio, con 'Un futuro aprile' che ha ottenuto 2.219.000 telespettatori e il 14,4% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il programma 'Forbidden Fruit' che è stato visto da 1.973.000 telespettatori pari a uno share del 14,3%. Terzo posto per 'Ore 14 Sera' visto da 1.141.000 telespettatori (share del 9%).

Fuori dal podio su Italia1 'Sarabanda Celebrity'ha interessato 937.000 telespettatori (share del 6,9%) mentre su La7 'Piazzapulita' ha conquistato 890.000 telespettatori (share del 7%). Su Rai3 'Splendida Appendice' ha registrato 877.000 telespettatori arrivando a uno share del 5,9% e su Retequattro 'Dritto e Rovescio' è stato seguito da 787.000 telespettatori (share del 6,5%). Sul Nove 'Comedy Match' ha realizzato 704.000 telespettatori (share del 4,4%) mentre su Tv8 'Spectre' è stato visto da 368.000 telespettatori (share del 2,6%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia della Rai 'Cinque Minuti' ha interessato 3.632.000 telespettatori (share del 20,5%) e 'Affari Tuoi' è stato seguito, invece, da 4.566.000 telespettatori (share del 24%). Su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha raggiunto 4.654.000 telespettatori (share del 24,4%).