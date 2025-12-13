Il talent show 'The Voice Senior' condotto da Antonella Clerici, in onda ieri sera 12 dicembre su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.248.000 spettatori, pari al 23% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Io Sono Farah' ha conquistato 1.598.000 spettatori, pari al 12% di share mentre 'Quarto Grado' su rete 4 ha incollato allo schermo 1.110.000 spettatori raggiungendo l'8,8% di share.

Fuori dal podio troviamo 'Fratelli di Crozza' sul Nove che ha raccolto 898.000 spettatori (5,2% share) mentre La7 con 'Propaganda Live' ha raggiunto 823.000 spettatori (6,4% share). A seguire: Italia1 con 'Le Iene presentano: La Cura' (688.000 spettatori, 5,9% share); Rai2 con 'Operation Napoleon' (631.000 spettatori, 3,8% share); Rai3 con 'FarWest' (404.000 spettatori, 2,7% share); Tv8 con 'Quantum of Solace' (225.000 spettatori, 1,4% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raggiunto 5.103.000 spettatori pari al 26,3% mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.586.000 spettatori (23,5% share).