'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 si aggiudica di nuovo l'access prime time
Il talent show 'The Voice Senior' condotto da Antonella Clerici, in onda ieri sera 12 dicembre su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.248.000 spettatori, pari al 23% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Io Sono Farah' ha conquistato 1.598.000 spettatori, pari al 12% di share mentre 'Quarto Grado' su rete 4 ha incollato allo schermo 1.110.000 spettatori raggiungendo l'8,8% di share.
Fuori dal podio troviamo 'Fratelli di Crozza' sul Nove che ha raccolto 898.000 spettatori (5,2% share) mentre La7 con 'Propaganda Live' ha raggiunto 823.000 spettatori (6,4% share). A seguire: Italia1 con 'Le Iene presentano: La Cura' (688.000 spettatori, 5,9% share); Rai2 con 'Operation Napoleon' (631.000 spettatori, 3,8% share); Rai3 con 'FarWest' (404.000 spettatori, 2,7% share); Tv8 con 'Quantum of Solace' (225.000 spettatori, 1,4% share).
In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raggiunto 5.103.000 spettatori pari al 26,3% mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.586.000 spettatori (23,5% share).