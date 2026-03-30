circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, Imma Tataranni chiude al 24,5% e vince prima serata

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' conquista il 23,5%

Ascolti tv -
Ascolti tv - 123rf
30 marzo 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Imma Tataranni – Sostituto procuratore' ha chiuso la quinta stagione con il 24,5% di share vincendo la prima serata di ieri, 29 marzo. La fiction di Rai1 con Vanessa Scalera ha incollato allo schermo 4.511.000 telespettatori. Su Canale 5, 'Chi vuol essere milionario – Il torneo' ha conquistato 1.840.000 telespettatori e il 12,6%. Su Italia 1, 'Le Iene presentano Inside' è stato visto da 1.032.000 telespettatori, pari all'8,2%. Poco sotto con l'8,1% c'è 'Che tempo che fa' - in onda sul Nove - che ha radunato 1.566.000 telespettatori.

CTA

Su Tv8, MotoGP Usa ha intrattenuto 905.000 telespettatori, pari al 5%. Su Rete 4, 'Fuori dal coro' ha raggiunto 681.000 telespettatori e il 4,9%. Su La7, 'Propaganda live' ha ottenuto 686.000 telespettatori e il 4,6%. Su Rai3, 'Presa diretta' ha totalizzato 878.000 telespettatori e il 4,4%. Infine, su Rai2 la serata evento 'Per sempre Gino' - dedicata al grande Paoli e condotta da Pierluigi Diaco - ha segnato 510.000 telespettatori e il 3,2%.

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' è stato visto da 4.790.000 telespettatori, pari al 23,5%, mentre su Canale5 'La Ruota della Fortuna' da 4.645.000 telespettatori pari al 22,7%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Imma Tataranni ascolti tv ascolti tv 29 marzo 2026 ascolti tv ieri sera ascolti tv ieri
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza