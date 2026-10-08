circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 7 ottobre: Rai1 con 'Tale e Quale Show' vince il prime time con il 21.8% di share

Nell'access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' con il 23% di share, mentre Canale5, con 'Gira La Ruota dei Campioni… e delle Stelle' ha ottenuto il 18.9% di share

Carlo Conti - fotogramma/ipa
Carlo Conti - fotogramma/ipa
08 ottobre 2026 | 12.04
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Rai1, con 'Tale e Quale Show', è stato visto nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre 2026, da 2.938.000 spettatori, totalizzando il 21.8% di share e risultando il programma più visto del priem time. Canale5, con 'La Ruota dei Campioni… e delle Stelle', ha avuto un ascolto medio di 3.971.000 spettatori con uno share del 20.5% nella prima parte, e di 1.990.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Ottimo terzo piazzamento per 'Una Giornata Particolare' su La7, che con 1.052.000 spettatori e il 6.6% di share, supera 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 (945.000 spettatori, share 6.4%).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Greenland' su Italia1 (812.000 spettatori, share 5.2%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (533.000 spettatori, share 4.5%), ' 4 Ristoranti' su Tv8 (345.000 spettatori, share 2.5%), 'Marta e Gianluca – Io e Gianlu' sul Nove (332.000 spettatori, share 2.1%). Fanalino di coda tra le reti generaliste, il debutto di 'Patù – La Passione delle Idee' su Rai2 (259.000 spettatori con l'1.4%, nella prima parte, e 155.000 spettatori, con l’1.5%, nella seconda).

L'access prime time

Nell'access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' ha incollato davanti allo schermo 4.536.000 spettatori, con il 23% di share, mentre Canale5, con 'Gira La Ruota dei Campioni… e delle Stelle' ha ottenuto un ascolto medio di 3.615.000 spettatori, con il 18.9% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti Tv Rai1 prime time share spettatori
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza