circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv 22 settembre, Temptation Island vince la serata con 18,5%

'La Ruota della Fortuna' registra il 25,1% di share, 'Affari Tuoi' il 21,3%

Temptation Island
Temptation Island
23 settembre 2025 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Temptation Island E poi… E poi…', in onda su Canale5, ha vinto il prime time di ieri sera, lunedì 22 settembre, con 3.005.000 telespettatori e uno share del 18,5%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Purché finisca bene – Tutto a posto' che ha ottenuto 1.848.000 telespettatori e l’11,9% di share.

Testa a testa per il terzo posto tra 'Boss in Incognito', che su Rai2 è stato visto da 975.000 telespettatori pari al 6,3%, e 'Killer Elite' che su Italia1 ha realizzato 996.000 telespettatori e il 6,2% di share. Fuori dal podio su Rai3 'Lo Stato delle Cose' è stato seguito da 920.000 telespettatori (6,6% di share) mentre su La7 'La Torre di Babele' è stata vista da 821.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,7%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 684.000 telespettatori (5,5%). Sul Nove 'Little Big Italy' ha raggiunto 521.000 telespettatori (3%) e su Tv8 'Il giustiziere della notte' ha ottenuto 339.000 telespettatori (share del 2,1%).

Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 5.094.000 telespettatori e uno share del 25,1% mentre su Rai1 'Affari Tuoi' allunga di nuovo la distanza conquistando 4.321.000 telespettatori e il 21,3% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Temptation Island ascolti telespettatori share affari tuoi la ruota della fortuna
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza