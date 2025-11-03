circle x black
Ascolti tv, Màkari 4 su Rai1 vince prime time di domenica

Report e Le Iene al 9,7%. Nell'access La Ruota della Fortuna al 24.9% e Affari Tuoi al 23.2%

Un telecomando tv - (Fotogramma/Ipa)
03 novembre 2025 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La fiction Màkari 4, trasmessa ieri domenica 2 novembre su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.820.000 spettatori e il 17.4% di share. Al secondo posto La Notte nel Cuore su Canale5, che ha conquistato 2.442.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo piazzamento per Report su Rai3, con 1.719.000 spettatori e il 9.7% di share (preceduto dalla presentazione a 1.517.000 e il 7.7%).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Le Iene presentano: Inside su Italia1 (1.229.000 spettatori, share 9.7%); Che Tempo Che Fa sul Nove (1.498.000 spettatori, share 8.4%, seguito da Il Tavolo, con 751.000 spettatori, share 7%); Fuori dal Coro su Rete4 (733.000 spettatori, share 5.8%); N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Rai2 (658.000 spettatori, share 3.5%); Una Giornata Particolare su La7 (513.000 spettatori, share 3.1%); Innocenti bugie su Tv8 (287.000 spettatori, share 1.6%).

In access prime time, su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.938.000 spettatori pari al 24.9%. Su Rai1, Affari Tuoi ha registrato 4.620.000 spettatori e il 23.2% di share.

Nel preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.159.000 spettatori (share 20.2%), mentre L’Eredità 4.258.000 spettatori (share 23.9%). Su Canale5, la replica di Avanti il Primo ha ottenuto 2.052.000 spettatori (share 13.7%) e Avanti un Altro 2.641.000 spettatori (share 15.5%).

Nel pomeriggio, su Rai1 Domenica In ha raccolto 2.027.000 spettatori (share 15.6%) nella prima parte, 1.615.000 spettatori (share 13.7%) nella seconda e 1.521.000 spettatori (share 13.3%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire ottimo risultato per Da Noi… a Ruota Libera, che ha ottenuto 2.110.000 spettatori (share 16.1%). Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.425.000 spettatori, share 17.5%), Amici ha raggiunto 2.910.000 spettatori (share 22.5%). Verissimo ha intrattenuto 2.073.000 spettatori (share 18.3%) nella prima parte, 2.057.000 spettatori (share 16.3%) nella seconda e 1.969.000 spettatori (share 13.8%) nella terza parte.

