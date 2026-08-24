'Racconto di una Notte' ha vinto la prima serata di ieri, 23 agosto, con il 16,5% di share. Il serial turco in onda su Canale 5 ha incollato allo schermo 1.785.000 spettatori. Su Rai1 l'evento 'La Forza del Perdono' ha radunato 1.401.000, pari al 13,4%. Su Italia 1, 'Baywatch' è stato visto da 812.000 spettatori, totalizzando uno share pari al 6,6%. Su Rete 4, 'Il fuggitivo' ha totalizzato 659.000 spettatori e il 5,7%.

Su Rai2, 'Elsbeth' ha segnato 548.000 spettatori e il 4,1%. Su Rai3, la replica di 'Che Ci Faccio Qui' ha ottenuto 454.000 spettatori e il 3,6%. Su La7, Rocky è stato visto da 311.000 spettatori, pari al 2,6%. Su Tv8, 'Italia's Got Talent' ha intrattenuto 301.000 spettatori e il 2,4%. Infine, sul Nove 'La Corrida' ha totalizzato 268.000 spettatori e il 2,9%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 3.710.000 spettatori e il 27%, mentre su Rai1 'L'Eredità Summer' 2.265.000 spettatori e il 16,5%.