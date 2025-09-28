circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Per la trasmissione in onda su Canale 5, 4.025.000 spettatori pari al 28,54% di share. Per lo show di Rai1 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share

Ascolti tv della prima serata di sabato 27 settembre - (Fotogramma/Ipa)
Ascolti tv della prima serata di sabato 27 settembre - (Fotogramma/Ipa)
28 settembre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ballando con le stelle contro Tu sì que vales per la sfida del prime time del sabato sera. Ieri, 27 settembre, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Canale 5 con Tu sì que vales che è stato seguito da 4.025.000  spettatori pari al 28,54% di share.

Leggermente distanziata Rai Uno che ha visto il debutto della nuova stagione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci che ha raccolto 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share. Peraltro, con 'Affari Tuoi' che non è andato in onda, la programmazione di Rai Uno dedicata alla danza ha coperto quasi 4 ore e mezza (dalle 20,41 alle 1,11) per via dell'anteprima 'Ballerine per una notte' che ha visto protagoniste le campionesse della Nazionale femminile di calcio insieme. Canale 5 ha invece trasmesso La Ruota della Fortuna, seguito da Tu sì qui vales con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv sabato 27 settembre ascolti ballando con le stlle ascolti tu si que vales
Vedi anche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza