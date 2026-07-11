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Ascolti tv, 10 luglio: Spagna-Belgio su Rai1 al 37,9% e Sinner su Tv8 all'11,4%

5.891.000 spettatori per la partita dei Mondiali, 1.075.000 spettatori nel pomeriggio per il match di Wimbledon

Spagna vs Belgio - fotogramma/ipa
Spagna vs Belgio - fotogramma/ipa
11 luglio 2026 | 11.46
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

La partita dei Mondiali di calcio tra Spagna e Belgio, trasmessa da Rai1 ha dominato la serata televisiva di venerdì con 5.891.000 spettatori e il 37.9% di share. Al secondo posto, 'L’Erede' su Canale5 con 1.645.000 spettatori e il 13.8% di share. Terzo piazzamento per 'Quarto Grado' su Rete4, con 886.000 spettatori e l'8.2% di share.

A seguire, tra lgi altri ascolti di prime time: 'Prey – La grande caccia' su Italia1 (534.000 spettatori, share 3.5%), 'I migliori anni della nostra vita' su Rai3 (448.000 spettatori, share 2.9%), 'Noi' su Rai2 (396.000 spettatori, share 2.7%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (374.000 spettatori, share 2.5%), 'Saturno contro' su La7 (316.000 spettatori, share 2.1%), 'I delitti del BarLume' su Tv8 (280.000 spettatori, share 1.9%).

Da segnalare nel pomeriggio il grande risultato ottenuto su Tv8 da Wimbledon 2026, dove la partita Sinner-Djokovic ha ottenuto 1.075.000 spettatori con l'11.4% di share.

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Mondiali di calcio ascolti televisivi share sinner tennis tv8 rai1
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