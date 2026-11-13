Asghar Farhadi: "Oggi sempre più difficile capire di quale verità possiamo fidarci"

A cinque anni da 'Un eroe', il premio Oscar Asghar Farhadi torna sul grande schermo con 'Storie Parallele', presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes e nelle sale dal 26 novembre con Lucky Red. Liberamente ispirato a un episodio del Decalogo di Krzysztof Kieslowski, il film - che vede nel cast Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney e Adam Bessa e la partecipazione di Catherine Deneuve - riflette sul confine sempre più sfumato tra realtà e finzione, tema che il regista iraniano considera oggi più attuale che mai, attraverso la storia di una scrittrice che osserva di nascosto le vite altrui per trarne ispirazione, fino a ritrovarsi coinvolta in un intreccio in cui ciò che sembra autentico può rivelarsi una costruzione e la finzione finire per condizionare gli eventi. "Il film affronta il tema della realtà e della verità degli eventi. Qual è la verità di ciò che vediamo attraverso un intermediario, che si tratti dei media, di qualcuno che racconta una storia o del cinema stesso? Quanto la verità che ci raggiunge è davvero tale? Quanto è documentabile e quanto, invece, arriva a noi già filtrata e deviata?", spiega Farhadi, in occasione di un incontro virtuale con la stampa italiana. Nel film, spiega Farhadi, "c'è un esempio molto chiaro: nella seconda parte vediamo un documentario sulla natura che appare autentico, ma che in realtà è stato costruito attraverso montaggio e doppiaggio. Lo spettatore crede di trovarsi davanti a un puro documentario, per poi scoprire che molte immagini sono state manipolate". Questo, osserva il regista, "ci porta a chiederci quanto possiamo fidarci di ciò che ci viene presentato come verità". Nei suoi film precedenti "c'era una forte componente realistica, ma a un certo punto mi sono posto una domanda: che cos'è davvero la verità? Cos'è la realtà? Da lì è nata l'idea di realizzare un film che non si limitasse al realismo puro".

Per Farhadi "se consideriamo il telescopio presente nel film come un simbolo dei media contemporanei, ci rendiamo conto che le immagini raccolte da questo strumento, una volta raccontate e trasmesse allo spettatore o al lettore, si mescolano inevitabilmente ai traumi, alle paure e all'esperienza di chi le narra. Alla fine ciò che viene restituito può risultare molto distante dalla realtà dei fatti". E oggi "siamo circondati da media di ogni tipo e diventa sempre più difficile capire quanto la realtà che ci viene presentata sia davvero affidabile. Ci sono diverse versioni della verità e dipende da chi la racconta". Nel corso dell'incontro, Farhadi allarga la riflessione al contesto internazionale contemporaneo, segnato da guerre e crisi. "Le persone diventano numeri, vengono disumanizzate e rischiamo di dimenticare che ogni essere umano è un mondo". In questo momento "sconvolgente" è "fondamentale" realizzare opere che "rimettano al centro l'umanità delle persone e tutto ciò che portano dentro". Da qui il richiamo al neorealismo italiano, che il cineasta considera un modello ancora attuale. "Il cinema italiano, soprattutto nel periodo del neorealismo, ha mostrato quanto ogni persona sia più complessa di quanto appaia". Film come 'Una giornata particolare' di Ettore Scola "ci fanno capire che dietro persone apparentemente semplici esiste un universo interiore ricchissimo". Quei maestri, e tra questi cita anche Mario Monicelli, "ci hanno insegnato a guardare l'umanità con maggiore profondità". Infine, una riflessione sul successo e sui rischi che comporta per un autore. "Il successo è pericoloso per due motivi. Il primo è pensare di aver imparato tutto e di saper fare il proprio mestiere in modo perfetto: è l'inizio della fine. Il secondo è allontanarsi dalla realtà che ci circonda. Ho sempre cercato di fare film non per ottenere successo, ma per trovare risposte alle domande che mi tormentano". L'età, ammette, "mi ha aiutato a capire quali sono davvero le mie priorità. A trent'anni o trentacinque, è più difficile non lasciarsi travolgere dal dolore e dagli eventi che ti colpiscono". Oggi, invece, "più vado avanti con l'età, più riesco a guardare le cose con maggiore lucidità e a distinguere ciò che conta davvero da ciò che è secondario". E conclude: "Ogni volta che realizzo un film comprendo qualcosa di più di me stesso e degli angoli nascosti dell'anima".