Asia Argento, figlia d'arte, una vita controcorrente e ora un nuovo amore - Ascolta

È una che fin da piccola ha sempre fatto parlare di sé: Asia Argento. Ora l 'ex di Morgan ha ritrovato l'amore dopo la perdita sconvolgente del fidanzato Anthony Bourdain. Lui è un giovanissimo regista autore di cortometraggi. Si chiama Simone Bozzelli. Fin dalla nascita la figlia del grande regista horror Dario Argento si fa subito notare come una brillante attrice. Inizia a lavorare già da bambina. Pensa che la prima intervista Asia la fa a dieci anni. Intervista estrapolata dal VHS I Grandi registi della Eagle Pictures nella quale parla di cosa gli fa più paura dei film del padre Dario e non solo.