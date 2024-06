L'attrice e regista, che segue il programma dei 12 passi, posta la medaglia degli Alcolisti anonimi: "Questa data per me è più importante del mio compleanno"

"Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita". Inizia così il post di Asia Argento che condivide la medaglia degli Alcolisti Anonimi. "Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta - prosegue - E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo".

Tre anni senza alcool e droga. "Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso - sottolinea l'attrice e regista - Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena. Grazie @simone.arrighi per aver immortalato questo momento. Grazie Sue per il chip. Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente".