'Azzurro', Riki Cellini reinterpreta l'iconico brano di Celentano

Il cantautore del panorama indie italiano Riki Cellini torna con una intensa e personale reinterpretazione di uno dei brani più iconici della musica italiana: 'Azzurro', in streaming e digital download su tutte le piattaforme ufficiali. Non è un caso che Cellini abbia scelto proprio 'Azzurro': il brano, reso immortale da Adriano Celentano e scritto dal genio Paolo Conte uscì nel 1968, non solo un dettaglio storico ma anche anno di nascita di Cellini. E c’è di più: il cantautore condivide con entrambi i colossi della musica italiana anche il giorno del compleanno, ovvero il 6 gennaio.

Cellini rilegge 'Azzurro' e lo porta nel suo universo musicale tra pop, venature jazz e grande rispetto per la tradizione. Un viaggio emozionale, una passeggiata tra passato e presente, in cui ogni nota è un omaggio sentito e ogni parola racconta un legame che va oltre il tempo. Una produzione artistica curata da Valerio Baggio che crea una netta inversione stilistica rispetto all'originale, proprio come il "treno dei desideri" citato nel testo.

Una carriera lunga più di 30 anni, divisa tra l'amore per l'Italia di una volta ('Canzonissima'), soft spot per Donatella Rettore ('Rettoriano') e sorprendenti collaborazioni con Roby Facchinetti (producer del suo primo album 'Meravigliosa Mattinata'). Il singolo anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 20 marzo: 'L'Estate tutto l'anno'.