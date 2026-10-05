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Backstreet Boys, il grande ritorno della boyband: dieci live che celebrano 30 anni di carriera

La band statunitense si esibirà per dieci date totali tra il 25 settembre e il 7 ottobre a Düsseldorf, in Germania

Backstreet Boys - fotogramma/ipa
Backstreet Boys - fotogramma/ipa
05 ottobre 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

I Backstreet Boys sono tornati. E il pubblico, dopo 30 anni, sembra non averli mai dimenticati. A Düsseldorf la bodyband è protagonista di dieci concerti alla Merkur Spiel-Arena, dal 25 settembre al 7 ottobre, uniche date europee del tour 2026. Sono circa 450mila i biglietti venduti, con fan arrivati da tutta Europa o, meglio, da tutto il mondo.

Nick Carter ha 46 anni, A.J. McLean 48, Howie Dorough 52, Brian Littrell 51 e Kevin Richardson 54. Non sono più i ragazzi degli anni Novanta, ma sul palco continuano a cantare e ballare sulle hit che hanno cresciuto e accompagnato più di una generazione.

Dopo la residency di Las Vegas allo 'Sphere', la band ha riportato sul palco, questa volta in Europa, l'epoca di 'Millennium', l'album del 1999 che ha segnato un prima e un dopo nella loro carriera. È il disco che contiene alcune delle loro canzoni più famose, da 'I Want It That Way' a 'Larger Than Life'.

Poi, nel 2025 è arrivato ‘Millennium 2.0’, che aveva un unico obiettivo: puntare sul legame con il passato. Non un nuovo album di inediti, ma una versione deluxe del disco originale, con l'aggiunta di demo, live e dal nuovo singolo Hey.

Intanto sui social continuano a circolare i video dei concerti, tra coreografie, fan che cantano ogni parola e look rimasti uguali a quelli degli anni '90. Sabato 3 ottobre, sul palco hanno festeggiato anche il compleanno di Kevin Richardson, con tanto di torta e candeline, regalando ai fan veterani un momento unico.

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